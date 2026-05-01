Thais Villas desvela la preocupante petición de un niño tras ver porno: "Quería que un urólogo le recetara viagra"

En 'La Noche de Aimar', la uróloga Blanca Madurga, Thais Villas, David Vico y Elvira Lindo, reflexionan sobre el impacto del acceso precoz a la pornografía y cómo este puede influir en la forma en que los más jóvenes perciben su cuerpo.

La Dra. Blanca Madurga, uróloga y andróloga, ha hablado en 'La Noche de Aimar' sobre el pudor que todavía sienten muchos pacientes al referirse al pene durante una consulta médica. Según explica, algunos evitan incluso pronunciar la palabra y recurren a expresiones como "cosita" o "cosa".

La especialista señala que esta inseguridad se da especialmente entre los más jóvenes, muy condicionados por la imagen que reciben a través de la pornografía. "Tienen una percepción corporal muy marcada por esas referencias, donde los actores presentan penes muy grandes", explica Madurga.

La doctora también ha alertado del impacto que tiene el acceso temprano al porno en los menores. "En España se estima que los niños empiezan a ver pornografía a partir de los 9 años y eso genera una deformación mental enorme, porque normalizan lo que ven", asegura.

Durante la conversación, la periodista Thais Villas comparte una anécdota que, según reconoce, refleja hasta qué punto afecta este consumo precoz. "Hace poco una madre profesora me contó que uno de sus alumnos quería ir al urólogo para que le recetara viagraporque no duraba lo mismo que veía en esos vídeos", relata.

En este vídeo puedes escuchar la charla completa.

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