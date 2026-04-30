La uróloga Blanca Madurga rompe tabúes sobre el pene en 'La Noche de Aimar': "Vienen a consulta con el corazón abierto"

Aimar Bretos debuta en laSexta abordando un tema todavía rodeado de tabúes: el pene. La mesa de debate mezcla divulgación, reflexión y humor con la participación de la uróloga Blanca Madurga, Thais Villas, el filósofo David Vico y Elvira Lindo.

Aimar Bretos se estrena en laSexta con 'La Noche de Aimar' y una mesa de debate poco habitual, centrada en un tema que aún genera incomodidad social: el pene. En la conversación han participado la Dra. Blanca Madurga, uróloga y andróloga, la periodista Thais Villas, el filósofo David Vico y la escritora Elvira Lindo, en un diálogo que ha oscilado entre la divulgación médica, la reflexión cultural y el humor.

¿Por qué nos cuesta decir la palabra pene sin reírnos?. La propia Dra. Madurga abre el debate con ironía: "Hay penes que dan pena, pero a la edad adulta son pocos los penes que dan pena".

Centrados en el debate, la especialista ha descrito su labor clínica y la realidad emocional de muchos pacientes. "El esfuerzo que le supone a un varón ir a la consulta de un andrólogo, y más aún a una andróloga, es grande: vienen con el corazón abierto", ha señalado, subrayando los miedos, inseguridades y falsas creencias con las que llegan a consulta.

Además, Madurga ha aprovechado para poner el foco en uno de los problemas más frecuentes: la percepción distorsionada del propio cuerpo. "Me da mucha alegría cuando un paciente cree que tiene un pene pequeñito y, al explorarlo, le digo que está en la media normal", ha explicado.

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