La rotunda respuesta de Ana Belén a los que defienden a Franco "porque hizo pantanos"

"La memoria es muy importante para saber de dónde venimos", afirma Ana Belén a Aimar Bretos, al que advierte que en la sociedad actual "estamos coqueteando y frivolizando con la figura del dictador".

Aimar Bretos entrevista en el plató de La Noche de Aimar a Ana Belén, a quien pregunta sobre cuál es el motivo por el que haría huelga hoy en día. "¿Qué es lo que te escandaliza más?", pregunta", pregunta el presentador a la artista, que confiesa que "muchísimas cosas".

"Me escandaliza que yo, habiendo conocido lo que he conocido, la época durísima de la dictadura, que estemos coqueteando y frivolizando con la figura del dictador", contesta tajante Ana Belén, que reflexiona: "Se está pretendiendo que se vuelva ahí, a la caverna, a lo oscuro y prohibido, a la no libertad... ¿será que no les hemos explicado bien la historia a las generaciones?".

"La memoria es muy importante para saber de dónde venimos", afirma Ana Belén a Aimar Bretos, quien le pregunta por cuál es la autocritica que tiene que hacer la izquierda para que ahora tengamos a chavales muy jóvenes, de forma muy transversal, diciendo que ni tan mal un líder autoritario".

"Eso que dicen de que Franco hizo pantanos... y si no hubiera sido él hubiera sido otro presidente, evidentemente", responde tajante Ana Belén, que insiste: "Yo creo que eso parte de la educación y, quizá, de una sobreprotección, de no explicarles bien la historia".

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