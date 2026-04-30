Juan Diego Botto advierte del "truco de trileros" para las próximas elecciones: "Para cualquier problema se echa la culpa a la inmigración"

Juan Diego Botto critica que hay partidos que echan la culpa de todo a la migración: "Es un truco de trileros, que te hacen mirar abajo, y dicen que tu problema es por alguien más pobre que tú".

Aimar Bretos pregunta a Juan Diego Botto si tiene miedo a las próximas elecciones generales. "Mi hija, con 17 años, imagina su futuro trabajando de algo que no ha estudiado y compartiendo piso porque no podría pagarse una casa para ella". explica el actor, que destaca que, aunque su hija pinte "un escenario realista", es "desolador". "Eso es lo que me preocupa de las próximas elecciones", responde tajante el actor.

Por otro lado, Botto explica que desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel le han dicho "que les llegan 10 casos al día al borde del desahucio", por lo que el actor denuncia que si "lo que está pasando en la clase media" es malo y "lo podemos percibir", lo que está pasando "la gente más precaria es más doloroso aún".

Pero, ¿por qué cada vez más jóvenes se acercan a la extrema derecha? Según explica el director, esto tiene mucho que ver con los partidos que usan "el truco de trileros": "Te hacen mirar abajo, de que tu problema es por alguien más pobre que tú".

Botto explica que estos partidos usan "para todo la respuesta" de "la inmigración": "¿Que por qué no hay vivienda?, porque los inmigrantes se quedan con todas, ¿que por qué la Sanidad está mal?, porque los inmigrantes abusan...".

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