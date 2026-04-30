Entrevista de Aimar Bretos a Juan Diego Botto en La Noche de Aimar: "La patria es la gente que habita en un país"

Esta es la primera parte de la entrevista de Aimar Bretos a Juan Diego Botto en La Noche de Aimar, donde el actor y director habla sobre el peligro de la extrema derecha y de lo que debe verdad es ser patriota.

Juan Diego Botto arranca su entrevista con Aimar Bretos en el primer programa de 'La Noche de Aimar' recitando entre el público un fragmento del poema de Federico García Lorca 'Poeta en Nueva York'. Y es que el actor y escritor, que se confiesa un apasionado del poeta, ha creado 'Una noche sin luna', una obra de teatro, que también protagoniza, en la que recoge entrevistas y charlas de Lorca.

Botto explica que este poema "habla del arte, de la muerte del arte puro y de la traición" y destaca que "es muy difícil no ver hoy en día una suerte de premonición cuando Lorca habla de que fue asesinado y de que buscaron su cuerpo y no lo encontraron, y es cierto que se le buscó y no se le encontró".

"Lorca es uno de los muchos ahogados de este país", critica el actor, que señala que en España hay miles de "ahogados repartidos en las cunetas" del país. Preguntado por Aimar Bretos sobre si España "sigue en las trincheras", Botto cree que "de alguna manera sí": "Y en parte, sigue ahí porque hay cosas no resueltas como, por ejemplo, que Lorca siga siendo un desaparecido". Y es que el también director critica que España no haya "saldado las deudas con su pasado".

"La patria es la gente que habita en ella"

Por otro lado, sobre quiénes son los verdaderos enemigos de España, Juan Diego Botto realiza una profunda reflexión en el vídeo principal de esta noticia en la que afirma que "una cualidad común de las extremas derechas de todo el mundo y de los fascismos del mundo es, paradójicamente, su absoluta falta de patriotismo". "Creo que aquellos que se llenan la boca hablando de España, algo que también ocurre en otros países como Argentina, después son los primeros en venderla", critica el actor, que detalla que, "sobre todo" esa gente es la primera "en despreocuparse de aquellos que contiene la patria".

Y es que, como destaca Botto, "la patria es la gente que habita en ella y cuidar de aquellos que conforman tu país es ser un patriota". "Intentar que la gente tenga la mejor escuela, la mejor sanidad o una vivienda posible, eso es ser un patriota", insiste el director, que resalta que ser un patriota es "cuidar de aquellos que habitan en tu país". En cambio, Botto señala que "despreocuparse de ellos para hacer ricos a unos pocos no es ser un patriota".

Contra la prioridad nacional

Preguntado por Aimar Bretos sobre cómo se siente cuando escucha al PP y Vox hablar de "prioridad nacional", Botto, que llegó a España desde Argentina con tan solo tres años, critica que se trata de un concepto "racista": "Cuando se habla de migrantes hay una clasificación y una jerarquía. Para esta gente, sería abajo del todo los árabes, luego los latinos y los mejores migrantes serían los europeos, pero la verdad es que este pais esta compuesto por gente que viene de cualquier lugar, que trabaja todos los días y que colabora en lo que este país es hoy". Por todo ello, el actor insiste en que "la inmigración es muy importante en España".

¿Vivirá España un ICE como EEUU

"Tenemos el ejemplo de Donald Trump cuando dice que "América primero" y usa "el ICE para criminalizar la inmigración", destaca Juan Diego Botto, que explica que, sin embargo, "es evidente que su política no favorece a sus ciudadanos" sino que "los únicos que salen beneficiados son un porcentaje pequeño de ricos".

"¿Crees que en España podemos vivir algo parecido al ICE en EEUU?", pregunta Aimar Bretos al actor, que no lo descarta y señala que "dependerá de nosotros". "El futuro no está escrito, puede que vivamos en una sociedad más tolerante, empática... o puede que derivemos en una cosa mas tétrica como es el ICE, donde existe la desconfianza constante en el otro y donde cada vecino denuncia al de enfrente porque tiene una piel oscura", explica Botto, que advierte que "las condiciones están dadas para que eso pueda ser así".

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