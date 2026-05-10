María del Monte se sincera con Aimar Bretos sobre que le pregunten por Isabel Pantoja: "Es algo que no entiendo"

Los detalles La cantante será una de las invitadas del próximo miércoles a La Noche de Aimar, donde como cada semana, las emociones acabarán floreciendo.

El próximo miércoles en La Noche de Aimar, El Gran Wyoming y María del Monte serán los invitados especiales. La cantante aborda preguntas sobre Isabel Pantoja, mostrando su incomprensión ante el tema. Este programa destaca por la importancia de las palabras y la escucha, ofreciendo un espacio para la reflexión y el diálogo sincero. Aimar Bretos logra que el 'prime time' sea un momento para abordar cuestiones realmente importantes. Figuras como Iñaki Gabilondo comparten sus pensamientos sobre la vida y la muerte, mientras que las emociones afloran, como en el caso de Belén Rueda. La cita promete no dejar indiferente a nadie.

El Gran Wyoming y María del Monte son los invitados de lujo del próximo miércoles en La Noche de Aimar. El presentador y la cantante llegan dispuestos a hablar de todo. "¿Cómo de harta estás de que te pregunten por Isabel Pantoja?", le pregunta Aimar Bretos, a lo que la artista responde que es algo que no entiende.

En medio de tanto ruido cobra más importancia el valor de las palabras y de saber escuchar, algo que se consigue cada miércoles con La Noche de Aimar, donde nos invitan a reflexionar y a compartir.

Basta una sola noche con Bretos para recordar que todavía merece la pena sentarse a escuchar. Con él, el 'prime time' de los miércoles baja revoluciones para que podamos preguntar por lo que de verdad importa. "Nunca traicionaría la memoria del crío que fui. Le tengo mucho respeto y mucho cariño", le confesó José Sacristán.

Además, referentes de nuestro país, como Iñaki Gabilondo, también hablan del mundo que un día soñaron y de cómo imaginan ahora el momento de marcharse de él. "A mí me gustaría morirme joven lo más tarde posible", expresó el locutor de radio.

La única garantía durante La Noche de Aimar es que las emociones siempre acaban floreciendo, como ocurrió con Belén Rueda y las emotivas palabras que le dedicó Emilio Aragón. Así, el próximo miércoles, tienes una cita con laSexta, Aimar Bretos y dos invitados que no dejarán indiferente.

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