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El próximo miércoles

María del Monte se sincera con Aimar Bretos sobre que le pregunten por Isabel Pantoja: "Es algo que no entiendo"

Los detalles La cantante será una de las invitadas del próximo miércoles a La Noche de Aimar, donde como cada semana, las emociones acabarán floreciendo.

María del Monte

El Gran Wyoming y María del Monte son los invitados de lujo del próximo miércoles en La Noche de Aimar. El presentador y la cantante llegan dispuestos a hablar de todo. "¿Cómo de harta estás de que te pregunten por Isabel Pantoja?", le pregunta Aimar Bretos, a lo que la artista responde que es algo que no entiende.

En medio de tanto ruido cobra más importancia el valor de las palabras y de saber escuchar, algo que se consigue cada miércoles con La Noche de Aimar, donde nos invitan a reflexionar y a compartir.

Basta una sola noche con Bretos para recordar que todavía merece la pena sentarse a escuchar. Con él, el 'prime time' de los miércoles baja revoluciones para que podamos preguntar por lo que de verdad importa. "Nunca traicionaría la memoria del crío que fui. Le tengo mucho respeto y mucho cariño", le confesó José Sacristán.

Además, referentes de nuestro país, como Iñaki Gabilondo, también hablan del mundo que un día soñaron y de cómo imaginan ahora el momento de marcharse de él. "A mí me gustaría morirme joven lo más tarde posible", expresó el locutor de radio.

La única garantía durante La Noche de Aimar es que las emociones siempre acaban floreciendo, como ocurrió con Belén Rueda y las emotivas palabras que le dedicó Emilio Aragón. Así, el próximo miércoles, tienes una cita con laSexta, Aimar Bretos y dos invitados que no dejarán indiferente.

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