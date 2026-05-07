Iñaki Gabilondo reflexiona sobre la vida y la muerte: "Nunca me ha asustado morir"

El periodista defiende que su verdadera preocupación no es el final de la vida, sino "saber vivir con conciencia del ahora". "Me preocupa saber vivir", ha confesado Gabilondo a Aimar Bretos.

En 'La Noche de Aimar', Iñaki Gabilondo ha compartido una profunda reflexión sobre su visión de la vida y la muerte durante su conversación con Aimar Bretos. El periodista ha asegurado que ha vivido "toda la vida rodeado de la incomprensión de los que me rodean" porque nunca ha sentido preocupación por la idea de morir. "Ni cuando tenía diez años, ni cuando he estado a punto de morirme, ni hoy", ha confesado. Aun así, ha querido matizar que su verdadera inquietud no está en el final, sino en la forma de vivir el presente: "Lo que sí me preocupa es saber vivir".

En ese sentido, Gabilondo ha explicado que la muerte "no es algo que le preocupe" cuando llegue el momento: "A mí lo que me importa es saber vivir, y saber vivir es ser consciente del tiempo que estamos vivos ahora, que estamos tú y yo aquí", ha señalado.

"TikTok me parece lo contrario de lo que te digo: estar 17 horas viendo una cosa muy divertida detrás de otra...17 horas de las únicas 24 que tiene el día. Eso es todo lo contrario de vivir con conciencia de estar vivo", ha zanjado el periodista, haciendo uan reflexión crítica sobre el consumo constante de contenido en redes sociales.

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