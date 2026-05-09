María del Monte y El Gran Wyoming visitan el miércoles a Aimar Bretos en La Noche de Aimar

Aimar Bretos recibe este miércoles en su nuevo programa en laSexta, llamado La Noche de Aimar, a su compañero de cadena más veterano y emblemático: El Gran Wyoming. También da la bienvenida a María del Monte, que se abre como nunca antes en televisión.

El próximo miércoles, Aimar Bretos vuelve a ponerse al frente de La Noche de Aimar con una entrega marcada por dos invitados tan distintos como icónicos: María del Monte y El Gran Wyoming. Dos figuras muy reconocibles de la televisión y la cultura popular española que compartirán con Aimar una conversación pausada cargada de recuerdos, reflexión y actualidad.

"Yo no he estado en un armario en mi vida", podemos escuchar en uno de los primeros adelantos de la entrevista a María del Monte en la que abordará algunos de los momentos más importantes de su vida pública y privada.

Junto a ella estará El Gran Wyoming, uno de los rostros más emblemáticos y veteranos de laSexta, referente indiscutible del entretenimiento y la sátira televisiva en España.

Con La Noche de Aimar, Bretos traslada a la televisión el estilo cercano, profundo y analítico que le ha consolidado como una de las voces periodísticas más reconocidas del país. Cada semana, el programa reúne a personalidades de distintos ámbitos para profundizar en sus trayectorias, sus experiencias y los temas que marcan la conversación pública.

Además de las entrevistas principales, el espacio también reserva un lugar para historias anónimas y testimonios inspiradores. Personas desconocidas para el gran público, pero con experiencias capaces de aportar nuevas perspectivas y enseñanzas. Todo ello acompañado por los "amigos de Aimar", colaboradores y rostros populares que enriquecen cada entrega con nuevas miradas y complicidades.

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