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Recordando a Javier Krahe

La emoción de Wyoming al escuchar a su amigo Pablo Carbonell interpretar 'Mi mano en pena' de Javier Krahe

"A este señor le he criado yo en mis pechos", exclama emocionado el presentador de El Intermedio, tras ver a su gran amigo Pablo Carbonell, con quien incluso compartió piso, interpretar 'Mi mano en pena', una de las canciones más icónicas de Javier Krahe.

La emoción de Wyoming al escuchar a su amigo Pablo Carbonell interpretar 'Mi mano en pena' de Javier Krahe

En La noche de Aimar, el presentador de El Intermedio habla de su estrecha amistad con Javier Krahe y reconoce que su muerte ha sido "una de sus grandes ausencias".

Cuando falleció el cantautor, le pidieron escribir unas palabras sobre él y lo definió como "el hombre que siempre tenía razón". “Nunca me ha pasado con nadie, jamás. Y eso que soy un hombre muy polémico y rara vez dejo hablar, pero Krahe era el único que me tenía sentado. ¡Tenía razón en todo, hasta en lo que no creo!", recuerda emocionado Wyoming.

"¿Hasta en esta letra?", le pregunta entonces Aimar Bretos, dando paso por sorpresa a Pablo Carbonell, gran amigo del comunicador, que interpreta a la guitarra 'Mi mano en pena', una de las canciones más emblemáticas de Krahe.

Tras la actuación, Wyoming no puede contener la emoción y se levanta para abrazar a Carbonell. "A este señor le he criado yo en mis pechos", exclama entre risas y cariño, recordando que incluso llegaron a compartir piso.

"Se le ha visto moñas cuando has aparecido", bromea Aimar Bretos, mientras Carbonell se sienta sobre las piernas de Wyoming, dejando ver la estrecha relación que mantienen desde hace años. "Este señor y yo tenemos una amistad de muchos años. Hemos compartido piso, hemos compartido adosado y vivimos puerta con puerta", desvela el presentador de 'El Intermedio'.

Puedes ver la actuación en el vídeo principal de la noticia.

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