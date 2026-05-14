Wyoming se emociona al recordar la "gran ausencia" de Javier Krahe: "Tenía razón en todo, hasta en lo que no creo"

En La Noche de Aimar, el presentador de El Intermedio habla de su estrecha amistad con Javier Krahe y recuerda cómo pasaba horas escuchándole. Además, su amigo Pablo Carbonell le sorprende interpretando 'Mi mano en pena', una de las canciones del cantautor.

Si hay "una gran ausencia" en la vida de Wyoming, esa es la de Javier Krahe. "Es un hombre al que traté mucho, porque veraneábamos juntos en Zahara de los Atunes y todas las noches, si podía, me sentaba a escucharle", recuerda el presentador de El Intermedio.

Cuando falleció el cantautor, le pidieron escribir unas palabras sobre él y lo definió como "el hombre que siempre tenía razón". "Nunca me ha pasado con nadie, jamás. Y eso que soy un hombre muy polémico y rara vez dejo hablar, pero Krahe era el único que me tenía sentado, ¡tenía razón en todo, hasta en lo que no creo!", recuerda emocionado Wyoming.

"¿Hasta en esta letra?", le pregunta Aimar Bretos, dando paso por sorpresa a Pablo Carbonell, gran amigo del comunicador, que interpreta a la guitarra 'Mi mano en pena', una de las canciones más icónicas de Krahe.

'Que pienso en Elena

y me acuerdo de Irene,

que pienso en Irene,

me acuerdo de Elena,

mi pene se apena,

se apena mi pene...'

Tras la actuación, Wyoming no puede contener la emoción y se levanta para abrazar a Carbonell. "¡Dame un abrazo, Pablo! A este señor le he criado yo en mis pechos", exclama entre risas y cariño, recordando que incluso llegaron a compartir piso.

Haciendo referencia al humor y la ironía de la canción, Wyoming asegura que "uno tiene que colaborar a aquello donde no llega". "¡No todo va a ser empotrar, no todo va a ser follar, como decía Krahe con mucha razón!", bromea el comunicador.

Para cerrar la entrevista, Aimar Bretos le lanza una última pregunta: "¿Cuando todo se apague, qué te gustaría escuchar de ti?". "¡Cuánto me querían! Uno hace las cosas para que le quieran", confiesa el presentador de El Intermedio.

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