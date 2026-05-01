Así explica Juan Diego Botto a la extrema derecha qué es ser patriota: "Los que no se despreocupan de la gente para hacer ricos a unos pocos"

El actor y director Juan Diego Botto explica que "la patria es la gente que habita en ella": "Cuidar de aquellos que conforman tu país e intentar que tenga la mejor escuela, sanidad o vivienda posible es ser un patriota".

Aimar Bretos pregunta a Juan Diego Botto, uno de sus primeros invitados en La Noche de Aimar, sobre quiénes son los verdaderos enemigos de España. "Una cualidad común de las extremas derechas de todo el mundo y de los fascismos del mundo es, paradójicamente, su absoluta falta de patriotismo", reflexiona el conocido actor, que destaca que "aquellos que se llenan la boca hablando de España después son los primeros en venderla". Algo que critica que también pasa en Argentina, el país en el que nació.

Y es que el también director lamenta que esa gente es la primera "en despreocuparse de aquellos que contiene la patria". "La patria es la gente que habita en ella y cuidar de aquellos que conforman tu país es ser un patriota. Intentar que la gente tenga la mejor escuela, la mejor sanidad o una vivienda posible, eso es ser un patriota, cuidar de aquellos que habitan en tu país", insiste Botto, que, sin embargo, señala que los que no son patriotas son los que se despreocupan de la gente "para hacer ricos a unos pocos".

Contra la prioridad nacional

Preguntado por Aimar Bretos sobre cómo se siente cuando escucha al PP y Vox hablar de "prioridad nacional", Botto, que llegó a España desde Argentina con tan solo tres años, critica que se trata de un concepto "racista": "Cuando se habla de migrantes hay una clasificación y una jerarquía. Para esta gente, sería abajo del todo los árabes, luego los latinos y los mejores migrantes serían los europeos, pero la verdad es que este pais esta compuesto por gente que viene de cualquier lugar, que trabaja todos los días y que colabora en lo que este país es hoy". Por todo ello, el actor insiste en que "la inmigración es muy importante en España".

Por último, preguntado sobre si cree que en España se puede vivir algo parecido al ICE en EEUU, Botto no lo descarta y señala que "dependerá de nosotros": "El futuro no está escrito, puede que vivamos en una sociedad más tolerante, empática... o puede que derivemos en una cosa mas tétrica como es el ICE, donde existe la desconfianza constante en el otro y donde cada vecino denuncia al de enfrente porque tiene una piel oscura".

No obstante, el actor reconoce que "las condiciones están dadas para que eso pueda ser así".

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