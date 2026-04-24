Aimar Bretos anuncia la fecha de estreno de 'La Noche de Aimar' (laSexta) en El Intermedio

Aimar Bretos ha confirmado, en exclusiva a El Intermedio, la fecha de estreno de su nuevo programa en 'prime time' para laSexta, que contará, además, con dos primeros invitados 'premium'

"No sé si saldré tan elegante como Marc Giró", aseguraba Aimar Bretos después de que se hiciera pública su reciente incorporación a laSexta. Dos fichajes 'bomba' para la cadena. Tras el estreno de Giró con su 'Cara al Show', la otra gran incógnita era la fecha de estreno del nuevo programa de Bretos, un formato para el 'prime time' producido por Newtral.

Hace sólo unos días, Bretos mostraba su espectacular plató y adelantaba que "ahí fuera" hay "gente muy interesante", unos muy conocidos y otros "que tienes que conocer", pero todavía no había información sobre cuándo se haría efectiva su emisión desde esta cadena. Ahora, ya se sabe, porque él mismo ha sido el encargado de anunciarlo, en exclusiva, de la mano del Gran Wyoming.

"Tengo un notición en exclusiva", le decía el propio Aimar Bretos a Wyoming durante la emisión de 'El Intermedio'. "El miércoles que viene, después de 'El Intermedio', a las 23:00h, estrenamos 'La Noche de Aimar', en laSexta. ¿Qué te parece, Wyoming?", anunciaba el periodista. Efectivamente, el estreno de 'La Noche de Aimar' será el miércoles 29 de abril a las 23:00h, una vez terminado el programa que conduce Wyoming.

Lo hará, además, con dos "invitados premium": José Sacristán y Juan Diego Botto llegarán la noche del miércoles al plató de 'La Noche de Aimar' para uno de los estrenos más esperados de la temporada.

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