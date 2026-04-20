Primeras imágenes del espectacular plató de 'La Noche de Aimar': "Hay gente muy interesante y gente que tienes que conocer"

Aimar Bretos, fichaje estrella de laSexta esta temporada -junto a Marc Giró- ofrece en este vídeo promocional un primer vistazo al plató del que será su nuevo programa, que llevará por título 'La noche de Aimar'.

La penumbra, dos micrófonos enfrentados y una pregunta flotando en el aire: laSexta prepara su nuevo gran programa para el prime time. Se llama 'La noche de Aimar' y promete convertirse en una de las apuestas más potentes de la temporada televisiva.

En una de las primeras imágenes promocionales, la silueta de una mesa con dos sillas se recorta frente a un panel que revela el título del programa. Entonces aparece Aimar Bretos. Entra, se sienta... y deja claro que algo importante está a punto de comenzar, pero sin desvelar el misterio todavía.

"Hay gente muy interesante ahí fuera. Gente muy conocida y gente que tienes que conocer", se escucha en la voz en off del vídeo sobre estas líneas. Una declaración de intenciones que define el espíritu del formato: conversaciones relevantes, personajes clave y una mirada periodística afilada. La de Aimar.

Tras la incorporación de Marc Giró, Aimar Bretos llega también a Atresmedia para unirse al plantel de presentadores y de comunicadores que hay en laSexta, entre los que hay nombres como Antonio García Ferreras, Iñaki López, Jokin Castellón, Alfonso Arús, Jordi Évole, Helena Resano, Ana Pastor, Dani Mateo, El Gran Wyoming, Glòria Serra, José Yélamo y Josep Pedrerol, entre otros.

Sobre Aimar Bretos

El periodista aterriza en laSexta con una trayectoria sólida: licenciado por la Universidad de Navarra, comenzó en la radio local antes de dar el salto en 2008 a la Cadena SER, donde se convirtió en una de las voces más reconocibles del panorama nacional. Su paso por 'Hoy por Hoy' y, especialmente, su liderazgo en 'Hora 25' -que dirige desde 2021- han consolidado su perfil como referente en la información política.

Reconocido con premios como la Antena de Oro y el Ondas, su estilo combina rigor, análisis y capacidad para conectar con la audiencia. Ahora, ese sello personal se traslada a la televisión de máxima audiencia de la mano de Newtral, encargada de la producción del espacio.

Entrevistas, actualidad y profundidad en un formato que busca marcar la conversación. Muy pronto, las noches tendrán nuevo protagonista. Y viene dispuesto a hacer preguntas que importan.

Muy pronto, en laSexta, 'La noche de Aimar'.

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