Hemeroteca de Mujeres Ricas
Verónica Puchi presenta a su "bebé", su marido italiano: "Le conocí en una discoteca en mi primera semana en Madrid"
"Jamás quise tener hijos, desde pequeña decía que no", explica Verónica Puchi en este vídeo de presentación en Mujeres ricas, donde también presenta a sus hijas y a su marido italiano.
En su vídeo de presentación en Mujeres ricas, Verónica Puchi se presenta como una mujer de "36 años, peruana" que lleva "14 años viviendo en Madrid" y que es "una persona estupenda y divina de la muerte": "Mi arma de seducción soy toda yo, tengo tantas... depende de la víctima". Aunque reconoce que "jamás" quiso "tener hijos", algo que tenía claro "desde pequeña", finalmente ha tenido dos hijas, a las que presenta en este vídeo.
Por otro lado, Verónica explica la historia de amor con su marido, con el que lleva 14 años casada: "Él es italiano y le conocí a la semana que llegué a Madrid en una discoteca". "Es italiano y siciliano, así que mira el peligro que tiene", afirma la mujer, que confiesa que le llama "bebé" a pesar de su diferencia de edad: "La gente decía que nuestra relación duraría dos meses y llevamos 14 años".
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