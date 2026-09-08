El momento en el que Karol G canta 'Mi ex tenía razón' por primera y última vez en su gira

Karol G ha protagonizado un llamativo momento al leer un cartel de una fan que estaba en su concierto en el que ponía: 'Mi ex no tenía razón en nada'. En ese momento, la artista comienza a cantar su conocido tema 'Mi ex tenía razon'. "Dice que será la primera y última vez que cante esta canción sobre el escenario", afirma Tatiana Arús, que explica el motivo en este vídeo: "Esta canción la compuso dedicada a Anuel en referencia a cuando estaba con Feid, en referencia a que tenía en ese momento un novio mucho mejor, pero ahora ya no tiene razón nadie". Y es que a veces las canciones dedicadas a parejas envejecen mal... que se lo digan a Shakira o a Aitana.

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