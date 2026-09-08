Ahora

Viral

El momento en el que Karol G canta 'Mi ex tenía razón' por primera y última vez en su gira

A veces las canciones dedicadas a parejas envejecen mal... que se lo digan a Shakira o a Aitana.

Karol g

Karol G ha protagonizado un llamativo momento al leer un cartel de una fan que estaba en su concierto en el que ponía: 'Mi ex no tenía razón en nada'. En ese momento, la artista comienza a cantar su conocido tema 'Mi ex tenía razon'. "Dice que será la primera y última vez que cante esta canción sobre el escenario", afirma Tatiana Arús, que explica el motivo en este vídeo: "Esta canción la compuso dedicada a Anuel en referencia a cuando estaba con Feid, en referencia a que tenía en ese momento un novio mucho mejor, pero ahora ya no tiene razón nadie". Y es que a veces las canciones dedicadas a parejas envejecen mal... que se lo digan a Shakira o a Aitana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis en Ceuta | Más de 16.000 alumnos vuelven al cole en Ceuta entre la incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón y Marlaska
  2. Deportaciones inmediatas, intercambios con estudiantes rusos y más banderas: el plan de los ultras en Alta Sajonia
  3. Cataluña inicia el curso escolar con una huelga educativa: los profesores cortan las principales vías de Barcelona
  4. El expresidente de Plus Ultra confirma ante el juez la mordida del 1% y la llamada de 11 minutos con Zapatero pidiéndole ayuda y que este niega
  5. Los vecinos de El Cabanyal (Valencia) estallan contra los turistas que destrozan el barrio: "Esto es una central nuclear para una ciudad"
  6. La vida en la cárcel de Rosa Peral: de graduarse en Derecho a su paso por seis centros distintos en nueve años