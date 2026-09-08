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Estas son las comidas preparadas que más consumimos en España: sopas, pizzas y gazpacho, entre las favoritas

Los españoles recurrimos cada vez más a la comida preparada y consumimos una media de 18 kilos por persona al año. Sopas y cremas, pizzas, gazpacho y salmorejo encabezan el ranking.

Estas son las comidas preparadas que más consumimos en España: sopas, pizzas y gazpacho, entre las favoritas

Cada español consume aproximadamente 18 kilos de comida preparada al año, según los datos de la Asociación de Comida Preparada. La mitad de estas comidas suelen ser de plato único y entre las más consumidas se encuentran las sopas y cremas, las pizzas, el gazpacho y el salmorejo, los platos de pasta, los congelados, las conservas y las tortillas refrigeradas.

Alba Sánchez, encargada de dar la noticia en 'Aruser@s', reconoce que no consume el producto que ocupa el primer puesto del ranking, aunque sí tiene claro cuál es su comida preparada de referencia: la pizza. "La pizza es muy de cena de partidos de Champions o de Liga, puedes tener martes, miércoles, sábado y domingo y algún día cae por narices", bromea Hans Arús.

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