La aplaudida respuesta de un restaurante tras recibir una estrella por "estar cerrado por vacaciones": "Somos humanos"

Un cliente decidió castigar a un restaurante con una sola estrella al encontrarlo cerrado, pero lo que no esperaba era la respuesta del dueño: "Nos encantaría tener un equipo de robots que no necesite dormir ni ver a su familia".

Alba Sánchez cuenta en 'Aruser@s' una historia que ha dejado a cuadros a los colaboradores. Un cliente decidió valorar con una sola estrella a un restaurante porque se encontraba cerrado por vacaciones. Lo que probablemente no esperaba era la respuesta del propietario, que no dudó en contestar con una buena dosis de ironía.

"Lamentamos profundamente no haber interrumpido nuestras merecidas vacaciones, despedir a nuestras familias y encender nuestros fogones solo para usted. Le pedimos nuestras más sinceras disculpas por asumir que los humanos que trabajamos aquí también necesitamos descansar. Nos encantaría tener un equipo de robots que no necesite dormir ni ver a su familia para poder abrir los 365 días del año, pero de momento solo somos humanos".

Una contestación que ha conquistado a muchos internautas y que también ha provocado las risas en el plató de 'Aruser@s'. "La gente está muy mal. Que te hayas molestado en poner una estrella a un local que está cerrado por vacaciones es terrible", comenta Angie Cárdenas, mientras Alfonso Arús plantea una curiosa reflexión: "Seguro que si el restaurante no cerrara nunca se quejaría de que el empresario está explotando a los trabajadores, que no gozan de su merecido descanso".

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