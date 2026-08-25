'Leire Díez' confiesa que es íntima de la directora de la Guardia Civil: "Le hice la reforma integral de la cocina y del baño"

Cristina Gallego se convertía en la conocida como fontanera del PSOE. 'Díez' visitaba el programa para arreglar un atasco en uno de los inodoros de El Intermedio.

El Intermedio recibía a 'Leire Díez' y la descubría con un mono de trabajo arreglando uno de los váteres del programa. La periodista se definía como fontanera y negaba ser escritora. "Nada de escritora y nada de crear tramas", añadía.

El Gran Wyoming preguntaba a la 'fontanera' por sus reuniones con la directora de la Guardia Civil. "Se ha reunido hasta tres veces con Mercedes González", señalaba. "¿Tres veces? Muchas más... si la Merche y yo somos íntimas", respondía 'Leire', "no ve que le hice la reforma integral de la cocina y del baño".

"Si es usted una simple fontanera ¿por qué tuvo tantas reuniones en Ferraz?", preguntaba Wyoming, "¿No me diga que quería cambiar la bañera por un plato de ducha para que no ser resbalara Borrell?". "A mí me llamaron por unas filtraciones que tenían", respondía 'Díez'. La 'fontanera' exponía que ella no encontró ninguna gotera, pero su olfato de periodista le dijo que olía raro. "El de fontanera me dijo 'esto es la bajante'", añadía.

Wyoming se interesaba, además, en saber por qué había cobrado 40.000 euros al PSOE. "¿Puso grifería de oro a lo Donald Trump?", planteaba. "No, eran 5.400 euros, no lo que usted dice, pero, entre el IVA, la mano de obra y el desplazamiento... se te va de precio", se justificaba.

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