Una joven de 23 años renuncia a su trabajo después de un solo día: "Nadie me ha echado"

Paula, una joven de 23 años, cuenta cómo después de un día de trabajo ha decidido marcharse porque, "después de conocer las dinámicas del puesto", su cabeza solo le decía una cosa: "Me quiero ir de aquí".

"He durado un día en el trabajo por voluntad propia", asegura Paula, '@paila.lap' en redes. "No me gusta el trabajo", reconoce en el vídeo mostrado en los virales de Aruser@s, donde plantea una pregunta que ha abierto el debate: "¿Qué hago? ¿Me quedo pasándolo mal o empiezo de cero?". Para ella, la respuesta estaba clara desde el principio. "Si tiene claro que no será feliz ahí, veo positivo dejarlo el primer día, eso que te ahorras, ¡lo mismo pasa en una relación sentimental!", opina Alfonso Arús. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la historia completa y las reacciones de los colaboradores.

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