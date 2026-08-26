Una diseñadora de alta costura sentencia a 'la Jessy': "Para ser estilosa no hay que tener dinero, hace falta gusto y tú no tienes"

El primer día de Jessy como ayudante de May Caso se convierte en una auténtica transformación de imagen. La diseñadora tiene claro que para trabajar en su atelier tendrá que dejar atrás algunos de sus excesos.

May Caso no se corta a la hora de explicar a 'la Jessy' qué espera de ella: "No tolero nada que sea superfluo, artificial, me molesta un montón la gente que va súper operada, las uñas postizas...todo lo que es vulgar", asegura. Para la diseñadora, la imagen es "una carta de presentación", y Jessy todavía tiene mucho trabajo por delante. "Para ser estilosa no hay que tener dinero, solo hace falta tener gusto y tú de momento no lo tienes", sentencia May. Mientras intenta asimilar las lecciones de su nueva jefa, Jessy empieza a tomar nota en la agenda de todas sus citas, reservas y compromisos de la semana.

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