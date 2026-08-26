Una niña se pierde y realiza a la Policía un cómico retrato de su madre: "Parece Mr. Potato"

Una niña ha realizado a la Policía un divertido dibujo de su madre tras perderse. Aunque el cómico retrato no ayudó a encontrarla, finalmente, la niña se reunió con su familia gracias a la ayuda de los vecinos.

Alfonso Arús enseña en este vídeo el retrato que ha hecho de su madre tras perderse en China. La pequeña ha hecho un dibujo para dárselo a la Policía y así pudieran encontrar a su familia. Sin embargo, con ese cómico boceto los agentes no pudieron encontrarla. Finalmente, gracias a la ayuda de los vecinos, la Policía pudo devolver a la pequeña con su familia. "Es una madre simpática, risueña...", destaca Alfonso Arús, que afirma que la madre, según el boceto, parece "Mr. Potato".

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