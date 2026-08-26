Cuando Dani Rovira presentó su peculiar zoológico en 'El Club de la Comedia': "Una gaviota de Izquierda Unida"

"Una cigüeña estéril, un panda con un Renault, una mantis agnóstica y una gaviota de Izquierda Unida". Estos son algunos de los animales más surrealistas del peculiar zoológico de Dani Rovira.

En este monólogo de 'El Club de la Comedia', Dani Rovira cuenta el peculiar negocio que ha montado junto a su hermano en Villanueva del Trabuco, Málaga, un lugar cuyo nombre, ya les hacía bastante gracia. Pero lo realmente llamativo llega al descubrir que "han montado un zoológico de animales extraños".

A partir de ahí, Dani Rovira se convierte en el particular guía turístico de este "matrix de la fauna" y ofrece al público una visita virtual de lo más surrealista. La entrada cuesta 120 euros y recibe miles de visitantes al día. Eso sí, antes de comenzar el recorrido lanza una única advertencia: "Open your mind".

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