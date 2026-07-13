La reacción de Mar al descubrir que Alberto Cerdán aparece por sorpresa para peinarla por su cumpleaños

Mar Segura recibe una inesperada sorpresa de su amiga Rocío, que consigue que el prestigioso peluquero Alberto Cerdán sea el encargado de peinarla para la celebración de su 40 cumpleaños.

"Verle a él ya te da una seguridad, una tranquilidad y una confianza...Cuando ha decidido ponerme la venda, ya he imaginado que me iba a hacer un recogido", comenta Mar Segura a las cámaras de laSexta tras la aparición por sorpresa de el peluquero Alberto Cerdán para su 40 cumpleaños. Un regalo que su amiga Rocío había preparado junto a su familia.

Al mostrarle el resultado final, el peluquero bromea con el estilo elegido: "Tienes un punto de 'Desayuno con diamantes', aunque será por la noche". En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver la emoción de Mar al descubrir la sorpresa y el espectacular recogido que Alberto Cerdán creó para una fecha tan especial.

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