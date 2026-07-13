Dos policías disfrazados de ovnis detienen a dos ladrones en un festival: "Van tan de incógnito que son los únicos que están disfrazados"

Este vídeo viral se cuela de cabeza en los '¿Eing?' de Aruser@s y no es para menos. Y es que nos hemos quedado de piedra al ver cómo estos dos policías han detenido a un ladrón en un festival de música. Y no, no es porque el operativo haya sido más o menos complicado. Es por la indumentaria elegida para la ocasión: un disfraz de extraterrestre. "Van tan de incógnito que son los únicos que están disfrazados", comenta Hans Arús al ver que nadie más lleva tan llamativo 'outfit'.

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