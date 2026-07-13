Ahora

Aruser@s Fresh

Dos policías disfrazados de ovnis detienen a dos ladrones en un festival: "Van tan de incógnito que son los únicos que están disfrazados"

Este vídeo viral que recoge Aruser@s muestra el insólito momento que se vivió en un festival de música en São Paulo (Brasil).

Dos policías disfrazados de alienígenas detienen a un ladrón en un festival: "Van tan de incógnito que son los únicos que están disfrazados"

Este vídeo viral se cuela de cabeza en los '¿Eing?' de Aruser@s y no es para menos. Y es que nos hemos quedado de piedra al ver cómo estos dos policías han detenido a un ladrón en un festival de música. Y no, no es porque el operativo haya sido más o menos complicado. Es por la indumentaria elegida para la ocasión: un disfraz de extraterrestre. "Van tan de incógnito que son los únicos que están disfrazados", comenta Hans Arús al ver que nadie más lleva tan llamativo 'outfit'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Una difícil vuelta a casa: los vecinos afectados por el incendio de Los Gallardos tratan de retomar sus vidas con problemas de luz y agua
  2. "Absolutamente inaceptables", "insoportables"... Francia estalla contra Rajoy por sus palabras racistas sobre la selección francesa
  3. La jueza imputa a Manuel Bautista, alcalde del PP de Móstoles, por acoso sexual y laboral a una exedil de su partido
  4. EEUU e Irán concluyen un nuevo intercambio de ataques entre dudas sobre la situación del estrecho de Ormuz
  5. Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años
  6. Un recorrido por la Ruta del Bakalao con Nuria Roca, Cristina Tárrega y Chimo Bayo: "La demonización empezó tras el crimen de Alcàsser"