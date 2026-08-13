Ahora

Aruser@s Fresh

El 'zasca' de Juan y Medio a Bad Bunny: "Hay millones de moscas que comen lo que comen y por eso no está bueno"

Juan y Medio no se corta al valorar la música de Bad Bunny y reconoce que escuchar al artista puertorriqueño le ha dejado "secuelas": "No he visto nada más malo en los días de mi vida".

El 'zasca' de Juan y Medio a Bad Bunny: "Hay millones de moscas que comen lo que comen y por eso no está bueno"

Juan y Medio es consciente de que sus palabras sobre Bad Bunny pueden levantar ampollas. "Sé que lo que voy a decir es una herejía, una apostasía o un sacrilegio", advierte antes de explicar que ha intentado escuchar al artista puertorriqueño. "Me han quedado secuelas" bromea el presentador, que se muestra tajante al valorar su música: "No he visto nada más malo en los días de mi vida". "La letra es horrible, no canta nada, no vocaliza...", critica, antes de mostrarse todavía más sorprendido por el éxito que ha alcanzado: "¡Y diez estadios seguidos!". Su compañera de programa le recuerda entonces que, pese a sus críticas, "millones de personas acuden a sus conciertos". "Hay millones de moscas que comen lo que comen y por eso no está bueno", sentencia entre risas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Marruecos amenaza a España con suspender el acuerdo de extradición: "Devuélvannos a los menores"
  2. La inflación sube en julio al 3,6%, la tasa más alta en dos años, por el alza de los carburantes y la electricidad
  3. El eclipse total de Sol emociona a España al dejar un anochecer anticipado y breve en una jornada para la historia
  4. Detenido un hombre de 28 años por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca)
  5. Exteriores confirma la muerte de un español en el terremoto de Colombia
  6. Hegseth afirma que EEUU no descarta una intervención militar en Cuba: "Todas las opciones están sobre la mesa"