El 'zasca' de Juan y Medio a Bad Bunny: "Hay millones de moscas que comen lo que comen y por eso no está bueno"

Juan y Medio no se corta al valorar la música de Bad Bunny y reconoce que escuchar al artista puertorriqueño le ha dejado "secuelas": "No he visto nada más malo en los días de mi vida".

Juan y Medio es consciente de que sus palabras sobre Bad Bunny pueden levantar ampollas. "Sé que lo que voy a decir es una herejía, una apostasía o un sacrilegio", advierte antes de explicar que ha intentado escuchar al artista puertorriqueño. "Me han quedado secuelas" bromea el presentador, que se muestra tajante al valorar su música: "No he visto nada más malo en los días de mi vida". "La letra es horrible, no canta nada, no vocaliza...", critica, antes de mostrarse todavía más sorprendido por el éxito que ha alcanzado: "¡Y diez estadios seguidos!". Su compañera de programa le recuerda entonces que, pese a sus críticas, "millones de personas acuden a sus conciertos". "Hay millones de moscas que comen lo que comen y por eso no está bueno", sentencia entre risas.

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