Preocupan los posibles rebrotes en el incendio de Ávila pese al fin de la emergencia nacional mientras el de Vall d'Uixó sigue sin estabilizarse

Los detalles En Burgohondo, los trabajos se centran en refrescar zonas calientes y consolidar el perímetro, y en Castellón están atentos por el inicio del festival Arenal Sound cerca del incendio.

El incendio en Fermoselle, Zamora, sigue siendo motivo de preocupación, mientras que los incendios en Madrid y Ávila han mejorado, reduciéndose a nivel 2 y bajo control autonómico. En Burgohondo, Ávila, se trabaja en consolidar el perímetro y refrescar zonas calientes para prevenir rebrotes, aunque las condiciones meteorológicas complican la estabilización total. El operativo se mantiene en alerta durante la noche. En La Vall d'Uixó, Castellón, el incendio ha arrasado más de 9.000 hectáreas, pero su evolución es favorable, permitiendo el regreso de vecinos a sus hogares. Sin embargo, el festival Arenal Sound cercano genera preocupación adicional.

Mientras Zamora contiene la respiración por el avance del incendio declarado el miércoles en el municipio de Fermoselle, este jueves ha habido buenas noticias para los incendios de Madrid y Ávila: ya no están en emergencia nacional. Tras siete días luchando contra el fuego y con más de 80.000 hectáreas arrasadas, los fuegos han bajado a nivel 2 y han vuelto a estar bajo la titularidad autonómica.

En Burgohondo (Ávila), la prioridad durante la tarde ha sido consolidar el perímetro y refrescar las zonas calientes para evitar reproducciones. El incendio, que ha cumplido su décimo día, mantiene su favorable evolución tras una jornada en la que no se han registrado avances del fuego. No obstante, las autoridades piden precaución ante la posibilidad de que haya nuevos focos.

El director técnico de Extinción, Álvaro Gómez, ha explicado que la superficie afectada permanece "igual que a primera hora de la mañana" y ha manifestado que el operativo ha conseguido mantener contenido el incendio durante toda la jornada.

Las únicas incidencias registradas han sido "puntos calientes" y pequeños tocones o islas de vegetación sin quemar situados dentro del perímetro, que se han reactivado de forma puntual. Estas reproducciones han sido sofocadas con el apoyo de los medios aéreos que, según ha destacado el director técnico, han permanecido operativos durante todo el día "sin ninguna ventana seca", es decir, sin que en ningún momento el incendio haya quedado sin cobertura aérea.

De cara a la noche, se afronta una situación meteorológica similar a la de la madrugada anterior, marcada por humedades relativas muy bajas y temperaturas mínimas elevadas, unas condiciones que dificultan la completa estabilización del incendio y favorecen posibles reactivaciones.

Por ello, Gómez ha señalado que el operativo permanecerá "dimensionado y en alerta" durante toda la noche para actuar con rapidez ante cualquier reproducción del fuego o, en su caso, un eventual aumento de la intensidad que pudiera provocar un salto de las líneas de control establecidas.

Preocupación en Vall d'Uixó

Además de Zamora, otro incendio que sigue preocupando después de seis días activo es el de La Vall d'Uixó, en Castellón, que sigue sin control y ya ha arrasado más de 9.000 hectáreas y un perímetro de más de 82 kilómetros.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha indicado que la evolución es "favorable", lo que ha permitido la vuelta a casa de los vecinos y vecinas de tres nuevas localidades: Alfondeguilla, Chóvar y Sueras.

En la misma línea, Fernando Kindelan, director del Puesto de Mando Avanzado, ha señalado que aproximadamente el 70% del perímetro está consolidado, aunque todavía no se puede hablar de que el fuego esté estabilizado.

Uno de los aspectos que más preocupa de este incendio es que este jueves ha comenzado a poca distancia el festival Arenal Sound, que cada año reúne a miles de personas en Burriana.

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