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Petición en Change.org

Rosita, de 94 años, lleva ingresada tres meses y pide televisión gratuita en todos los hospitales públicos: "Estar aquí ya es bastante duro"

Los detalles Rosita Rochina defiende que "que la televisión te haga compañía no debe depender de si puedes pagarla o no". Por eso, ha abierto una campaña de firmas que lleva más de 33.000 apoyos.

Habitación de un hospital de Valencia Habitación de un hospital de ValenciaEuropa Press
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A sus 94 años, Rosita Rochina lleva tres meses ingresada en un hospital de Madrid. Se aburre porque si quiere ver la televisión, tiene que pagar. Por eso, ha iniciado desde su habitación una recogida de firmas para que la televisión de todos los hospitales públicos sea gratuita.

Esta anciana ha iniciado la campaña a través de Change.org y ya ha recabado 33.000 apoyos, según ha informado la plataforma. "Estar ingresado ya es bastante duro. Que la televisión te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no", ha considerado la mujer en un mensaje a través de redes sociales.

A Rosita le gusta ver el programa Pasalabra y las noticias, pero para ello, ha explicado, tiene que pagar unos cinco euros al día en el centro en el que está ingresada.

La petición de Rosita llega después de la impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, llevaba cerca de un mes ingresado y siguió el Mundial desde el hospital.

La recogida de firmas a través de Change.org durante los días previos a la final del Mundial facilitó que finalmente la Comunidad de Madrid permitiera ver gratuitamente el partido en la televisión en todos los hospitales públicos. "No es suficiente", ha declarado Rosita, que ha pedido que esta medida sea para siempre y en todas las comunidades.

El servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana, mientras que en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León generalmente es de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.

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