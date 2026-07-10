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Mariana Nannis critica el maltrato animal: "Si para tener una manta de piel tienen que matar a 250 chinchillas, no la tengo"

"Me gusta las cosas buenas, no es un pecado", destaca Mariana Nannis, que, sin embargo, afirma que no le gusta "lo que hacen con los animales": "Si tienen que matar a 250 chinchillas para que yo tenga la piel en la cama, no".

La confesión de Mariana Nanis en 'Mujeres ricas': "Cada vez que me ponía un Chanel mi madre me decia que me lo sacara, que era de vieja"

Mariana Nannis enseña en este vídeo de 'Mujeres ricas' su espectacular vestidor en su casoplón de Marbella. "Me gustan las cosas buenas, no es un pecado", afirma la entonces mujer el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, que cuenta en este vídeo un consejo que le daba siempre su madre: "Cada vez que me ponía un Chanel, me decía que me lo sacara, que era de vieja y se reía de mí".

"¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta Óscar, su estilista y amigo en este vídeo, donde Mariana responde tajante: "Cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa". Por otro lado, la mujer confiesa que aunque le gusta ver las pieles nunca lo compraría: "Me gusta verlo, pero no lo que hacen con los animales". "Me quería comprar una manta para una cama, pero si tenían que matar a 250 chinchillas para que yo tuviera la piel en la cama, no", sentencia Mariana Nannis.

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