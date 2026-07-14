Vázquez, ante la semifinal España-Francia: "Napoleón va a ser un pacifista comparado con el espíritu que van a llevar los jugadores franceses tras las palabras de Rajoy"

El periodista Pepe Luis Vázquez expresa "su mayor temor" tras las polémicas palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa, rival de España en semifinales, partido que se disputa este martes a las 21:00 horas. En el vídeo, los detalles.

Las palabras racistas acerca de la selección francesa que escribió el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en una de sus tribunas sobre el Mundial de fútbol 2026 siguen dando de qué hablar, después, sobre todo, de que varios ministros franceses, incluso la prensa deportiva, cargasen contra el expresidente. "Nos han metido en un pequeño lío diplomático", aseguraba este lunes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Este mismo martes, Francia y España jugarán una de las semifinales del Mundial y la expectación no puede ser mayor. "Lo único que espero es que la selección francesa de fútbol no nos tenga en cuenta a la selección española de fútbol como país. Las palabras de un ex presidente del Gobierno, que definitivamente son desafortunadas y no se ajustan a la realidad, porque en la selección de Francia juegan franceses", afirma el periodista de La Razón, Pepe Luis Vázquez.

De hecho, confiesa el periodista uno de sus miedos o temores para el partido de este martes: "El único temor que tengo es que Napoleón va a ser un pacifista comparado con el espíritu que van a llevar hoy estos jugadores después de aquel comentario".

Por otro lado, cabe destacar que no ha habido desautorización por parte de Génova a estas palabras de Mariano Rajoy. "No quieren desautorizarle, lo que pretenden es restarle importancia, quitarle hierro a lo que ha dicho y circunscribirlo o enmarcarlo en un comentario ligero, en una broma que se le fue un poco de las manos", informa Vázquez.

Pero, "evidentemente, dentro del partido hay gente que dice 'Mariano, para qué nos metes en este lío'", concluye el periodista.

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