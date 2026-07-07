Hemeroteca de Mujeres ricas
"Este vestido feo del Bershka, para mi chacha": la hija de Mariana Nannis critica el vestido de una amiga en 'Mujeres ricas'
Charlotte, hija de Mariana Nannis, se ríe con otra amiga del vestido que se dejó otra amiga en su casa. "Para mi chacha", asegura Charlotte, mientras que su amiga contesta: "La chacha tiene cosas mas bobitas que eso, qué vergüenza".
Charlotte, hija de Mariana Nannis y el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, charla con Zoe, una amiga, en el capítulo 2 de 'Mujeres ricas' sobre el 'Opening del Ocean Club', la gran fiesta de la temporada de los adolescentes en Marbella. "Espero que no vayan catetos", destaca Charlotte a su amiga, quien afirma que "ese es el problema" ya que "la gente ahorra todo el año para ir a este tipo de fiestas".
Por otro lado, Charlotte enseña a su amiga un vestido que se dejó otra amiga en su casa y que, para ella, es horroroso. "Vino una amiga a casa y se puso un vestido muy feo y se lo dejo aquí, ¿lo quieres ver?", pregunta la argentina a su amiga, a la que explica que es un vestido de la tienda de ropa "Bershka". "Dios mío, qué catetada, lo tienes que quemar, es horrendo", afirma Zoe a Charlotte, que responde que se lo va a quedar para dárselo a su "chacha". "La chacha tiene cosas más bobitas que eso, qué vergüenza", señala la amiga en el vídeo.
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