Leo Harlem resume en un monólogo el suplicio de empezar el gimnasio: "Vas como el de 'Carros de fuego' y vuelves como Manolo Escobar, sin carro"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, la cadena recupera uno de los monólogos más recordados de Leo Harlem. El humorista ironiza sobre el drama de empezar a hacer deporte y la odisea de pisar un gimnasio por primera vez.

Empezar una rutina de ejercicio e ir al gimnasio es uno de esos propósitos que a muchos les cuesta cumplir. Sobre esa realidad construyó Leo Harlem uno de sus monólogos más icónicos, emitido en 2011 y que laSexta recupera con motivo del 20 aniversario de la cadena.

El humorista arranca hablando de esas "tripitas" que, según él, ya son casi "panzas homologadas". Ante esa situación, solo queda una solución: hacer deporte. "¡Y dices: mañana me levanto a correr! Sí, a subir la persiana de la habitación", bromea, dejando claro que cualquier ejercicio supone un esfuerzo extra.

"Qué forma de hacer el ridículo cuando sales a correr; estiramientos guarros contra los buzones, de pronto te estalla el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, las rodillas no te sujetan, el pecho estalla y tienes la cara como una lombarda", relata entre las carcajadas del público. "Has salido como el de Carros de fuego y has vuelto como Manolo Escobar, sin el carro", remata.

En la segunda parte del monólogo, el cómico pone el foco en los gimnasios y en el clásico chándal para entrenar. "Me lo puse y me trastorné; empecé a caminar apartando las gallinas", confiesa, desatando de nuevo las risas del público.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Dani Mateo, Antonio Molero, Goyo Jiménez y Julián López.

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