Basteiro, tras conocer el nuevo informe de la UCO que cuantifica pagos a Leire Díez: "Este caso preocupa al Gobierno"

El periodista Daniel Basteiro analiza en Al Rojo Vivo el último informe de la UCO que acaba de publicarse sobre el caso Leire Díez.

Un nuevo informe de la UCO confirma que el PSOE pagó 43.225 euros a Leire Díez a través de dos intermediarios. Según el documento al que ha tenido acceso laSexta, las nóminas de la consultora de Gaspar Zarrías ocultaban "pagos del PSOE".

Tal como reacciona Daniel Basteiro, periodista en Bloomberg News, "con todas las cautelas lo que parece es que Leire Díez sí estaba a sueldo, que recibía dinero puntualmente, se le pagaban viajes. Desde luego no era ni una militante más, ni una periodista de investigación, ni una autora de un libro que se estaba documentando".

Es cierto que, en ocasiones, "desde el Gobierno se habla del 'lawfare' o de que hay jueces que tienen motivaciones políticas, realmente viendo actuaciones como la del juez Peinado es que tengo muchas dudas y es evidente que no todos los jueces se conducen de la misma manera", analiza Basteiro.

Así, en el Gobierno, añade el periodista, "tampoco quitan importancia a este caso después de haberlo minimizado (...) Este caso en concreto preocupa al Gobierno. Así lo dijo también el propio presidente del Gobierno, que no enmarcó esto en una supuesta persecución o en casos que no cree que tengan fundamento, como los que afectan a su familia".

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