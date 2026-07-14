Pepe Luis Vázquez: "Si David Sánchez y el PSOE cree que cuatro jueces conspiran contra el Gobierno, que recurra la sentencia; igual se lleva un susto"

El periodista cuestiona las declaraciones de María Jesús Montero tras la condena de David Sánchez y pide esperar a leer la sentencia antes de desacreditarla. Además, rechaza la tesis del lawfare y defiende la actuación de los jueces.

Tras la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado que durante el juicio "no se habían acreditado pruebas" suficientes para sustentar la condena y enmarcó el caso en las denuncias del PSOE sobre una supuesta estrategia de lawfare contra el Gobierno.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez ha rechazado esa interpretación y ha pedido prudencia antes de valorar la resolución judicial.

"Lo primero que ha dicho María Jesús Montero al terminar su comparecencia es que no se ha leído la sentencia. Yo le recomendaría prudencia. Son más de 300 páginas y conviene leerlas antes de afirmar que no hay pruebas o que durante el juicio quedó acreditado lo contrario", ha señalado.

Vázquez ha recordado algunos de los elementos que, a su juicio, sustentan la condena y ha asegurado que la declaración de David Sánchez durante la instrucción dejó "muchas incógnitas" sin resolver.

"Hay hechos que habrá que valorar si son casualidad o causalidad. La tramitación de la plaza se paraliza cuando Pedro Sánchez deja la Secretaría General del PSOE en 2016 y se reactiva cuando inicia su campaña para recuperarla en 2017. Además, en 2022 el puesto cambia de denominación y pasa a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Durante su declaración, David Sánchez tampoco supo explicar con precisión dónde trabajaba ni cuáles eran exactamente las funciones que desempeñaba", ha afirmado.

El periodista también ha defendido la actuación de la Justicia y ha rechazado que pueda hablarse de una persecución judicial contra el PSOE.

"Aquí ya no hablamos solo de la jueza instructora. Estamos hablando de cuatro jueces: la magistrada que investigó el caso y los tres miembros de la Audiencia Provincial de Badajoz. De hecho, si no hubieran visto suficiente base, también habrían condenado por tráfico de influencias, y ese delito ha sido descartado", ha explicado.

Por último, Vázquez ha ironizado sobre la tesis del lawfare defendida por algunos dirigentes socialistas.

"Si David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo o el PSOE están convencidos de que esos cuatro jueces forman parte de una conspiración para derribar al Gobierno, que recurran la sentencia. Igual se llevan un susto", ha concluido.