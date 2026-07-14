Rita Maestre: "¿Qué habría pasado si a la familia de Pedro Sánchez se la hubiera tratado como a la de Ayuso?"

La portavoz de Más Madrid distingue entre las causas con indicios sólidos de corrupción y las que, a su juicio, presentan un sesgo político. Tras la condena de David Sánchez, defiende que no todo puede calificarse como lawfare, aunque sostiene que ese fenómeno existe en España.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación y ha defendido que no todos los procedimientos judiciales pueden calificarse como lawfare, aunque ha insistido en que existen causas en las que aprecia un claro sesgo político.

"Lo primero es que las sentencias hay que leerlas, respetarlas y analizarlas. Todavía no hemos tenido tiempo de estudiar el fallo en profundidad", ha señalado. A continuación, ha diferenciado entre los distintos procedimientos que afectan al entorno del Gobierno: "Siempre hemos dicho que el Ejecutivo sufre una ofensiva desde muchos frentes. Hay casos con indicios cada vez más sólidos y otros en los que, en mi opinión, el sesgo político pesa más que el jurídico".

Maestre ha sostenido que los procedimientos que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez presentan características distintas a otras investigaciones relacionadas con el PSOE. "Creo que tanto el caso de la mujer como el del hermano del presidente están marcados por un sesgo evidente. En cambio, hay otros asuntos vinculados a personas que actuaban dentro del Partido Socialista donde las pruebas son cada vez más consistentes y, por tanto, deben investigarse".

La dirigente de Más Madrid también ha cuestionado el tratamiento judicial del caso de David Sánchez. "Estamos ante un procedimiento anómalo desde el principio. Se ha llevado al ámbito penal una cuestión que habitualmente se dirime por la vía administrativa. Además, resulta poco frecuente que la persona beneficiaria de una decisión administrativa acabe condenada por prevaricación, y más aún con una pena de nueve años de inhabilitación, que me parece muy elevada", ha argumentado.

Por último, Maestre ha comparado este caso con el tratamiento que, a su juicio, han recibido personas del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "¿Qué habría pasado si a los familiares de Pedro Sánchez se les hubiera tratado como a los de Ayuso? Estamos hablando del hermano y de la mujer del presidente, mientras que personas vinculadas a Ayuso que se han enriquecido con cientos de miles de euros han salido indemnes y, en algunos casos, sin que siquiera los jueces llegaran a pronunciarse", ha afirmado.

Pese a ello, ha rechazado extender el concepto de lawfare a cualquier procedimiento judicial. "Sí, creo que el lawfare existe en España y mi formación política lo ha sufrido. Pero si todo es lawfare, entonces nada es lawfare. También hay casos de corrupción que deben investigarse porque existen indicios sólidos", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido