Jennifer Lopez habría firmado para ser embajadora de Dolce & Gabbana por 20 millones de dólares

Irina Shayk y Michelle Monroe han acudido al almuerzo de presentación del nuevo perfume de Dolce & Gabbana, quien también habría contratado a Jennifer Lopez como embajadora global.

Doce & Gabbana ha realizado un almuerzo en Nápoles para presentar su nuevo perfume. Hasta allí han acudido sus embajadores, Irina Shayk y Michelle Monroe. Sin embargo, Tatiana Arús destaca que "Jennifer Lopez habría firmado un contrato de 20 millones de dólares para convertirse en embajadora global". "Por 20 millones de dólares yo también sería embajador", destaca Alfonso Arús, que, sin embargo, afirma que la firma se ha quedado estancada porque "no inventa nada desde hace años".

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