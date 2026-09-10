La broma viral de un vecino de Minnesota desata la locura por un supuesto 'Bigfoot'

Los vecinos llegaron a organizar batidas y hasta la Policía investigó los numerosos avistamientos de una misteriosa criatura peluda.

Un pueblo de Minnesota ha vivido durante un tiempo pendiente de la posible presencia de 'Bigfoot'. "Han sido tantos los avistamientos que algún vecino lo ha grabado y tenemos las imágenes", explica Alba Sánchez en 'Aruser@s'. La situación llegó incluso a provocar la organización de batidas, mientras la Policía acababa publicando en redes que, tras una "rigurosa investigación", no existían pruebas de la presencia de 'Bigfoot'.

Sin embargo, el misterio terminó resolviéndose de la forma más inesperada: todo había sido una broma. "Resulta ser que fue un tío que se puso un traje de pelo", aclara Alba Sánchez.

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