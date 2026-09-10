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'no te imaginas'

El emotivo invento de un español que con inteligencia artificial convierte los recuerdos de tu abuela en un libro

Ignasi Tormo, creador de VersedIA, ha desarrollado esta aplicación después de intentar conocer mejor la historia de su abuela. A través de una serie de preguntas, la IA recoge sus recuerdos, los ordena y los transforma en una biografía.

Aruseros libro

La idea de VersedIA nació de una historia familiar. El abuelo de Ignasi Tormo comenzó a mostrar signos de demencia y él pidió a su abuela que le contara la biografía de su familia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que a ella le costaba ordenar todos sus recuerdos.

Fue entonces cuando Ignasi decidió crear una aplicación que facilitara ese proceso. "El usuario solo tiene que descargársela en el móvil y responder a una serie de preguntas sobre su vida y su familia, se trata de un proyecto se ha desarrollado junto a un equipo de psicólogos y neurólogos", explica la colaboradora Alba Sánchez, que detalla que la inteligencia artificial lo que hace es "ordenarlo como si fuera un libro, lo edita y se puede imprimir o tener en versión digital".

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