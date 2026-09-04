"Si me quedo en el barrio, no cojo el tren": así fue el final de 'Princesas de Barrio'

Las cuatro protagonistas de 'Princesas de Barrio' cierran la temporada mirando hacia el futuro. Iratxe hace las maletas rumbo a Madrid, La Paqui cumple su sueño de cantar su propio tema, Marta celebra su portada de 'Interviú' y La Jessy continúa con su trabajo con May Caso.

Cuatro protagonistas, cuatro caminos diferentes y una misma intención: dejar atrás lo conocido y buscar nuevas oportunidades fuera del barrio.

Iratxe hace las maletas rumbo a Madrid

Iratxe tiene claro que para encontrar nuevas oportunidades tiene que salir del barrio. Después de su experiencia como presentadora de 'Siempre ganas... si llamas', decide hacer las maletas y marcharse de Toledo a Madrid en busca de nuevas oportunidades.

La protagonista tiene clara su filosofía: "Si me quedo en el barrio, no cojo el tren". Una decisión con la que pretende abrirse camino en televisión y encontrar nuevas posibilidades lejos de su entorno habitual.

La Paqui cumple su sueño en Marmolejo

La Paqui también termina la temporada cumpliendo uno de sus grandes objetivos. Después de mucho tiempo cantando canciones de otros artistas, por fin puede subirse a un escenario para interpretar su propio tema, 'Podrás', delante de sus vecinos y en el pueblo que la vio nacer, Marmolejo. "Llevo mucho tiempo diciendo que estoy hasta los cojones de cantar temas de otros y que llegue el día que puedo cantar mi canción...", confiesa emocionada.

El concierto se convierte en un momento muy especial para la cantante, que interpreta su single ante un público entregado en el Teatro Español de su localidad.

Marta y su portada de 'Interviú'

Marta también comparte con su madre una de las experiencias que más ilusión le ha hecho: su portada de 'Interviú'. La joven está orgullosa del trabajo y del dinero que ha conseguido con él, y tiene claro en qué quiere invertirlo. Su objetivo es utilizar esos ingresos para sacarse el curso de azafata y continuar buscando nuevas oportunidades.

La Jessy sigue junto a May Caso

Por su parte, La Jessy continúa con su trabajo como asistente personal de la diseñadora de alta costura May Caso. Durante el final de temporada comparte con Ruth, su mejor amiga, algunas de sus experiencias trabajando junto a la diseñadora. "Me partía todo el chorizo con ellas", le cuenta La Jessy, recordando algunos de los momentos vividos durante esta nueva etapa profesional.

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