Pablo Pombo: "El problema viene porque Marlaska tuvo que actuar por su cuenta ante lo que había ocurrido"

El periodista señala en Al Rojo Vivo que Marlaska pudo haber recabado información por su cuenta antes de cuestionar la decisión de la jueza que investiga el caso de Ceuta.

En Al Rojo Vivo, Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de 'Artículo 14', ha analizado la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de trasladar a la presidenta del CGPJ su "preocupación" por la decisión de la jueza que investiga la avalancha de Ceuta de impedir que el equipo policial informe a sus superiores sobre sus pesquisas.

Montesinos considera que el escrito del ministro buscaba fundamentalmente dejar constancia de su malestar, pero difícilmente podía provocar una reacción institucional distinta a la defensa de la independencia judicial. "La posición de la presidenta del Poder Judicial del CGPJ ha sido rotunda", ha señalado.

A su juicio, el problema está en que Marlaska podría haber actuado antes y por otras vías para conocer qué había ocurrido. "El ministro Marlaska quizá tuvo que pedir un informe, quizá tuvo que haber hecho algunas actuaciones por sí mismo sobre lo que había ocurrido", ha apuntado.

En este sentido, Montesinos ha recordado que el ministro tenía a su alcance mecanismos para recabar información directamente de la Policía Nacional: "Puede pedir el informe a la Policía Nacional".

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