Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Junqueras responde a las CCAA que critican la reforma del modelo de financiación: "Suerte que ERC lo negocia, sino no tendrían ni un euro más"

Los detalles El líder de ERC ha respondido a las críticas señalando que han tenido 14 años para negociar una reforma del modelo, recordando que es el tiempo que lleva caducado. "Ni PP ni PSOE ni nadie lo ha intentado".

Junqueras responde a las CCAA que critican la reforma del modelo de financiación: "Suerte que ERC lo negocia, sino no tendrían ni un euro más"

Oriol Junqueras ha respondido a la comunidades autónomas que critican la reforma del modelo de financiación que han pacatado, asegurando que en realidad están todas "encantadas".

El líder de ERC ha recordado que el modelo lleva 14 años caducado y eso tiene "conecuencias terribles" para escuelas, hospitales e infraestructuras. "Quien paga el precio es el usuario. Nadie ha intentado arreglarlo", ha señalado.

En cuanto a qué pactaron, Junqueras ha explicado que el acuerdo busca un modelo "bueno para todo el mundo" donde la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace más corta.

"Nadie saca menos, todos sacan más", ha asegurado, indicando que, sobre todo, se garantiza una finaciación adecuada para hospitales y escuelas. Sobre la recaudación de los impuestos, ha indicado que formarán parte de unas enmiendas que se tramitarán en el momento de tramitación en el Congreso del modelo de financiación.

Pese a defenderlo, ha confesado que él también considera que es insuficiente, aunque ha aclarado que le parece que es "infinitamente mejor" a lo que hay en este momento. "Mi responsabilidad es darle a la población lo máximo que pueda en cada momento", ha destacado.

Por tanto, a quienes critican ahora esta reforma del modelo, les ha respondido recordándoles que han tenido 14 años para intentar hacerlo ellos y no lo han hecho. "Suerte que lo negocia ERC, porque sino no tendrían ni un euros más", ha destacado, añadiendo que ni PP ni PSOE ni nadie lo ha intentado.

"Somos lo suficientemente valientes y responsables para intentar resolver los problemas que afectan a toda la sociedad", ha zanjado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez demuestra su soledad a la hora de exculpar a Marruecos: socios y oposición coinciden con matices frente a la "prudencia" del PSOE
  2. La violencia, los insultos y las descalificaciones no son apoyar a Ceuta: así usaron neonazis y grupos radicales el sufrimiento de la ciudad para dar alas al odio
  3. Nuevo episodio de "gamberrismo institucional" de Ayuso: planta a Hacienda e insta al resto de regiones del PP a hacerlo para evitar la reforma de financiación
  4. Volkswagen aprueba su plan de reestructuración: 50.000 empleos menos que deja en el aire el futuro de Seat y cuatro fábricas alemanas
  5. Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel diez días después de las devastadoras riadas en Nepal
  6. Un hombre sobrevive 9 meses con un riñón de cerdo hasta lograr un trasplante humano