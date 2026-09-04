Junqueras responde a las CCAA que critican la reforma del modelo de financiación: "Suerte que ERC lo negocia, sino no tendrían ni un euro más"

Los detalles El líder de ERC ha respondido a las críticas señalando que han tenido 14 años para negociar una reforma del modelo, recordando que es el tiempo que lleva caducado. "Ni PP ni PSOE ni nadie lo ha intentado".

Oriol Junqueras ha respondido a las críticas de las comunidades autónomas sobre la reforma del modelo de financiación pactada, afirmando que en realidad están "encantadas". El líder de ERC ha recordado que el modelo lleva 14 años caducado, lo que ha tenido "consecuencias terribles" para servicios como escuelas y hospitales, afectando principalmente a los usuarios. Junqueras ha explicado que el acuerdo busca un modelo equitativo, donde la diferencia entre el que más recibe y el que menos se reduce. Aunque considera que es insuficiente, afirma que es "infinitamente mejor" que el actual. Criticó a quienes no intentaron reformarlo antes, destacando que ni PP ni PSOE lo hicieron.

Oriol Junqueras ha respondido a la comunidades autónomas que critican la reforma del modelo de financiación que han pacatado, asegurando que en realidad están todas "encantadas".

El líder de ERC ha recordado que el modelo lleva 14 años caducado y eso tiene "conecuencias terribles" para escuelas, hospitales e infraestructuras. "Quien paga el precio es el usuario. Nadie ha intentado arreglarlo", ha señalado.

En cuanto a qué pactaron, Junqueras ha explicado que el acuerdo busca un modelo "bueno para todo el mundo" donde la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace más corta.

"Nadie saca menos, todos sacan más", ha asegurado, indicando que, sobre todo, se garantiza una finaciación adecuada para hospitales y escuelas. Sobre la recaudación de los impuestos, ha indicado que formarán parte de unas enmiendas que se tramitarán en el momento de tramitación en el Congreso del modelo de financiación.

Pese a defenderlo, ha confesado que él también considera que es insuficiente, aunque ha aclarado que le parece que es "infinitamente mejor" a lo que hay en este momento. "Mi responsabilidad es darle a la población lo máximo que pueda en cada momento", ha destacado.

Por tanto, a quienes critican ahora esta reforma del modelo, les ha respondido recordándoles que han tenido 14 años para intentar hacerlo ellos y no lo han hecho. "Suerte que lo negocia ERC, porque sino no tendrían ni un euros más", ha destacado, añadiendo que ni PP ni PSOE ni nadie lo ha intentado.

"Somos lo suficientemente valientes y responsables para intentar resolver los problemas que afectan a toda la sociedad", ha zanjado.