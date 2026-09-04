El monólogo de Chenoa sobre lo difícil que es ser ella: "Un idiota me ha llamado Anchoa"

Chenoa explica en este monólogo de El Club de la Comedia cómo un señor le dijo que le tenía que firmar un autógrafo porque puso un euro para votarle en OT: "Yo le contesté que me hubiera puesto cinco, que no llegué a la final".

Chenoa llega al plató de El Club de la Comedia para explica "lo difícil que es ser Chenoa": "Un idiota me ha llamado Anchoa". "Yo nací en argentina y voy a hablar de mí", explica la cantante, que destaca que se dio a conocer "en Operación Triunfo, la original". "A día de hoy siempre tengo a alguien que viene reclamando atención", explica la artista, que destaca que le obligan a firmar un autógrafo porque puso un euro en su momento para votarla.

"Con una mala leche...", afirma Chenoa, que responde tajante: "Pues haberme puesto cinco euros, que no llegué a la final". Por otro lado, Chenoa explica que también le ha dado "hacer radio" en la que tiene "un consultorio sentimental". "Yo no tengo ni idea de por qué tengo fama de que los novios no me duran", se sincera la cantante en su monólogo, donde destaca que "de hecho, hay una leyenda urbana" que le han contado "porque a la cara" no se lo dicen: "Si te pones delante de un espejo y dices Chenoa tres veces, tu novio te deja".

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