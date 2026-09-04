Junqueras asegura que no van a dejar a ningún menor sin ayuda, pero advierte: "El acogimiento infinito es, por definición, imposible"

¿Qué ha dicho? El líder de ERC ha advertido que un país no puede pasar de ocho a diez millones de habitantes sin que esto acabe representando "un coste" en términos de "mercado de la vivienda o escuelas".

Oriol Junqueras ha expresado la postura de ERC sobre la situación migratoria en Ceuta, destacando el compromiso de no dejar a ningún menor necesitado sin ayuda. Sin embargo, ha subrayado la importancia de que los gobiernos controlen sus fronteras y asuman sus responsabilidades. Durante su intervención en Al Rojo Vivo, Junqueras advirtió que el crecimiento poblacional rápido puede generar costes significativos en vivienda, transporte y educación. Además, criticó la falta de responsabilidad del PP y PSOE al abordar la crisis migratoria en Ceuta, enfatizando que un acogimiento ilimitado es insostenible.

Oriol Junqueras ha indicado que, ante un operativo de distribución de menores migrantes por la situación que está viviendo Ceuta, la posición de ERC es clara. "No vamos a dejar a ningún menor que se encuentre en situación de necesidad sin ayuda", ha destacado.

Sin embargo, ha señalado que al mismo tiempo también es importante recalcar que los gobiernos "tienen que controlar sus fronteras y asumir sus responsabilidades".

El presidente de ERC ha explicado en Al Rojo Vivo que ningún país puede pasar de ocho a diez millones de habitantes sin que esto represente "un coste" en términos de mercado de la vivienda, transporte público o escuelas.

"El acogimiento y crecimiento infinito es, por definición, imposible", ha advertido, a la vez que ha señalado que cree que PP y PSOE deberían tener más "responsabilidad" al hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta.

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