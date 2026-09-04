en al rojo vivo
Ángeles Caballero reacciona a los gestos de Robles durante la comparecencia de Sánchez: "Es la muestra de que es horrible ser el centro de atención"
Ángeles Caballero ha defendido en Al Rojo Vivo la actitud seria de Margarita Robles ante el anuncio de Sánchez sobre Ceuta y ha criticado, en cambio, las burlas de Rafael Hernando durante la comparecencia.
En Al Rojo Vivo se ha puesto el foco en los no aplausos de Margarita Robles a Pedro Sánchez cuando el presidente anunció la publicación de los informes sobre Ceuta. Ángeles Caballero ha restado importancia al gesto y ha señalado que la ministra se encontraba bajo el foco de todas las miradas: "Es horrible ser el centro de atención cuando todos los focos están pendientes de lo que hace".
Caballero ha defendido, en este sentido, que Robles mostrara preocupación e incluso enfado ante una situación que, a su juicio, lo merece, y ha contrapuesto su actitud a la de otros diputados durante la sesión en el Congreso. En concreto, ha criticado a Rafael Hernando, del Partido Popular, por reírse y hacer un gesto de burla mientras uno de los comparecientes relataba la historia de una de las personas que habían cruzado a Ceuta.
"A mí eso me parece una falta de seriedad y una falta de Estado bastante evidente", ha afirmado Caballero, que considera que la actitud de Robles responde más a la gravedad del momento que a una falta de respeto hacia Sánchez.
La periodista también ha señalado que estar pendiente del móvil o desconectar durante las sesiones parlamentarias es una conducta habitual entre los diputados y ha pedido no sobredimensionar el gesto de la ministra: "Saberse ella también el centro de todo esto" explica, en parte, que cualquier movimiento suyo quede bajo escrutinio.*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido