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Crisis migratoria

Ferreras, tajante: "Me parece impresentable que un país del primer mundo no pueda acoger a los menores que están en Ceuta"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha admitido que le parece "inhumano" que España no pueda acoger a los menores que están en Ceuta, recordando que en la ciudad autónoma está todo "a reventar".

Ferreras, tajante: "Me parece impresentable que un país del primer mundo no pueda a coger a los menores que están en Ceuta"

Antonio García Ferreras ha destacado que le parece "impresentable" que un país del primer mundo, con 50 millones de habitantes, no sea capaz de acoger en toda España a los menores que están en Ceuta.

"Allí está todo a reventar", ha destacado, insistiendo en que esta situación le parece "impresentable e inhumana". Un momento que ha aprovechado para destacar que tampoco escucha al Gobierno decir que tienen que ser trasladados ya a la Península.

Carlos E. Cué ha respondido al presentador y director de Al Rojo Vivo asegurando que no solo somos capaces de poder hacerlo, sino que ya están las plazas y el dinero para que puedan ser trasladados. "Para hacerlo necesitan la firma de Juan Jesús Vivas porque la tutela es suya", ha recordado, indicando que las cosas "no son tan sencillas".

Por su parte, Gabriel Sanz ha destacado que el problema que tiene Pedro Sánchez no es solo con PP y Vox. "También lo es con la Comisión Europea", ha destacado, explicando que no quieren que se establezca ningún precedente sobre las migraciones masivas que puedan dar imágenes como las que llevamos viendo en Ceuta 39 días.

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