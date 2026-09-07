Duval destaca que lo "preocupante" en Ceuta es el ritmo de los traslados: "Si seguimos así, podríamos tardar cuatro años"

La escritora ha admitido que, aunque el traslado de menores es "prioritario" no se puede hacer sin cumplir con una serie de condiciones. "No se les puede hacinar y devolver sin ninguna consideración por ninguna ley".

Elizabeth Duval ha confesado que le preocupan las declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en las que critica al Gobierno diciendo que la celeridad a la hora de montar las tiendas de campaña para los migrantes se la podía haber dado para expulsarlos.

"No se puede plantear este problema como un conflicto en el que se puede suspender la legalidad", ha advertido, indicando que, aunque es cierto que es un asunto que se debe resolver, no se puede hacer cualquier cosa sin "ninguna garantía con las obligaciones y tratados que tenemos".

La escritora ha admitido que el traslado de menroes es algo "prioritario", pero ha recalcado que se debe hacer compliendo con una serie de condiciones. Un momento que ha aprovechado para señalar que lo realmetne preocupante es el "ritmo" con el que se está gestionando este asunto.

"No puede suceder que esta situación se cronifique al ritmo en elque está", ha recalcado, citando a infoLibre a la hora de explicar que si siguen como hasta ahora, se podría tardar cuatro años en trasladarlos a todos. "Eso es inasumible", ha admitido.

Sin embargo, ha recordado que lo que no se puede hacer es cogerlos a todos, hacinarlos, y devolverlos sin ningún tipo de consideración por ninguna ley.

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