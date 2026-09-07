Este jueves, 'Pesadilla en la cocina' vuelve a laSexta con su décima temporada: Alberto Chicote regresa al infierno y arranca en Sevilla

'Pesadilla en la cocina' reabre sus puertas en el Prime Time de laSexta el próximo jueves, 10 de septiembre, con una temporada muy especial, la décima: vuelve el rock and roll a la cocina con Alberto Chicote.

Este jueves, 10 de septiembre, a las 23:00 horas, Alberto Chicote regresa al prime time de laSexta con la décima temporada de 'Pesadilla en la cocina': cucarachas, fogones al límite, servicios caóticos, clientes cabreados, lloros, gritos y, por supuesto, las frases más míticas del chef: "¿En qué departamento del infierno aprendiste a cocinar?".

El primer restaurante en pasar por las afiladas críticas del chef será 'Bodeguita Los 50', en Sevilla. Sus empleados aseguran convivir con un fantasma, pero el verdadero horror parece estar dentro del propio restaurante: un caos que domina la cocina y amenaza con convertir cada servicio en una auténtica pesadilla.

Diez temporadas después, Chicote vuelve a ponerse el delantal para enfrentarse a nuevos restaurantes al borde del desastre. El menú está servido: mucho sabor, tensión a raudales y un ingrediente que nunca falla, el cabreo de Alberto Chicote.

Producido por Atresmedia en colaboración Warner Bros. ITVP España, también puede verse en atresplayer, con capítulos adelantados cada semana para los suscriptores premium.

'Pesadilla en la cocina' mantiene en esta décima temporada su filosofía intacta: reflotar restaurantes en crisis de la mano de un Alberto Chicote, eso sí, más cañero que nunca. Porque diez temporadas después, hay retos a los que todavía no se había enfrentado, donde el caos, el desorden, la suciedad y la tensión alcanzan niveles nunca vistos. Situaciones inéditas que hasta para el mismísimo Chicote supondrán una primera vez.

Desde el sur de Andalucía al centro peninsular, pasando por ciudades históricas, pueblos de interior, municipios del extrarradio o enclaves residenciales, la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' ofrecerá un recorrido por la geografía española a través de algunos de los casos más complejos de la hostelería nacional a los que se ha enfrentado el programa.

En paralelo al descubrimiento de nuevos establecimientos, con sus cocinas y las pesadillas que esconden, el programa también será testigo de historias familiares y personales tan impactantes como emocionantes en negocios al borde del desplome: responsables sin liderazgo ni comunicación, relaciones de pareja deterioradas por la presión del trabajo, reacciones insólitas, propietarios desbordados, frustrados o desesperados y personas que tendrán que enfrentarse a sus propios errores si quieren seguir adelante.

'Pesadilla en la cocina', diez temporadas de un formato icónico en el entretenimiento de laSexta

'Pesadilla en la cocina' es, sin duda, uno de los grandes puntales del entretenimiento en la historia de laSexta, la cadena de Atresmedia que, por su parte, está celebrando veinte años desde el comienzo de sus emisiones. Fue en 2012 cuando Alberto Chicote se enfundaba por primera vez una de sus ya míticas chaquetillas, imprimiendo su propio sello y dando aún más personalidad al formato. Desde entonces, el chef y el equipo del programa han visitado más de un centenar de restaurantes, a los que han ayudado e intentado salvar de las situaciones más extremas con consejos gastronómicos, empresariales y también personales.

Durante todas estas temporadas, Alberto Chicote ha tirado de perseverancia, paciencia y tenacidad para hacer frente a los desafíos y obstáculos que se han presentado en cada uno de los restaurantes. El chef no solo ha puesto su dilatada experiencia al servicio de los protagonistas, también ha desplegado sus grandes habilidades comunicativas ante situaciones muy complicadas, mostrando su cercanía e implicación en cada uno de los casos.

'Pesadilla en la cocina', Alberto Chicote y laSexta forman un triplete de éxito consolidado y extensamente reconocido para el gran público, tal y como demuestran sus datos: el formato acumula cerca de 37 millones de espectadores únicos en toda su historia, lo que supone que más del 83% de la población lo ha visto en algún momento. Su debut en octubre de 2012 fue el segundo estreno histórico de entretenimiento más visto de la cadena (2.802.000 y 13,7%) tras el de 'El jefe infiltrado' en abril de 2014 (2.970.000 y 14,6%).

En sus temporadas emitidas hasta la fecha, 'Pesadilla en la cocina' logra una media histórica del 10,1% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores, hasta un 11,5% en Target Comercial, siendo uno de los programas de entretenimiento más vistos y emblemáticos de la cadena.

'Pesadilla en la cocina' es una producción de Atresmedia en colaboración Warner Bros. ITVP España. El formato es la versión española del internacional 'Kitchen Nightmares', que lanzó a la fama mundial al cocinero británico Gordon Ramsey en 2004. En laSexta, ha sido Alberto Chicote quien ha cocinado y popularizado el programa que cuenta con 30 adaptaciones en todo el mundo.

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