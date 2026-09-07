El monólogo de Cristina Castaño para hacer "entender a los tíos que una chica quiere tema": "Estoy harta"

Cristina Castaño se muestra harta en este monólogo de El Club de la Comedia de que los tíos no se enteren cuando una chica quiere tema: "Mira que se me insinué, solo me faltó quitarme las bragas y ponerlas encima de la cabeza".

Cristina Castaño llega al plató de El Club de la Comedia para realizar un monólogo sobre una decisión "muy importante" que tomó "el fin de semana pasado": "Me levanté con una resaca horrible y lo vi claro, se acabó lo de salir de marcha hasta las tantas". "Quedé con mis amigas para contárselo y cuando íbamos por el quinto gin tonic, entra en el garito el típico tipo que solo has visto el Instagram, que todo él estaba cuadrado".

"Me dije, 'a mí este mañana me hace el desayuno'", destaca la actriz en el vídeo principal de esta noticia, donde explica cómo ligó con el "chulazo": "Amoldé la mercancía y fui a por él con todas mis armas de seducción". "Sí, le hice todas esas señales que indican que te gusta un tío", confiesa Castaño, que, sin embargo, reflexiona: "Una de dos, o le intimidó este cuerpazo de dios pelirroja o era gay, que no me extrañaría porque según las encuestas el 10% de los hombres entienden". "Para mí esas encuestas se quedan cortas", asegura la actriz, que afirma que este hombre "más que de los que entienden era de los que no entiende nada de nada": "Mira que se me insinué, solo me faltó quitarme las bragas y ponerlas encima de la cabeza".

"Parece mentira, pero es muy complicado hacérselo entender a un hombre", confiesa al actriz, que cuenta otro tipo de ejemplo como cuando le cantaba a un compañero de trabajo "te estoy amando locamente": "El tío imbécil me imprimió la letra para que me la aprendiera porque solo me sabía una parte". Por eso, porque está "harta de que los tíos no se enteren de cuándo una chica quiere tema", la actriz llega al programa "dispuesta a enseñarles a distinguir esas señales".

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