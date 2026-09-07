El monólogo de Leo Harlem sobre la obsesión de su mujer con las compras: "Le tuvimos que explicar que en el camping eran tiendas de campaña"

Leo Harlem habla en este monólogo de El Club de la Comedia sobre su viaje a Estambul, donde su mujer se volvió loca por su adicción a las compras: "Había 1.000 tiendas".

Leo Harlem llega a 'El Club de la Comedia' para hablar de que se ha abierto un blog digital: "Me he metido en el mundo digital y lo estoy bordando". "Me he hecho un blog de viajes para contar mis cosas". explica el cómico, que destaca que no es para "compartirlas", sino para "restregarlas por el morro" y que la gente vea que le "va bien". "Acabo de llegar de Estambul", explica el cómico, que destaca que no vuelve "en la vida": "¿Pero cuánta gente había ahí?, eso sí, mi mujer enloquecida, disfrutó de 1.000 tiendas".

Y es que su mujer "es una adicta a las compras": "El otro día me cogió la cartera y la encontramos en un camping". "Le tuvimos que explicar que eran tiendas de campaña, no para comprar", detalla el cómico en este vídeo, donde explica que su mujer "ya había cogido dos mochilas que le hacían juego con los visillos".

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