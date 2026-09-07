Gabriel Sanz analiza la situación en Ceuta: "Hay un problema de hacinamiento y seguridad ciudadana"

Gabi Sanz describe la situación de Ceuta como un "reality de Los Juegos del Hambre", con una población "asediada", migrantes en busca de futuro y una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados.

Gabi Sanz ha advertido de que Ceuta afronta "un problema evidente de hacinamiento" que empieza a trasladarse también al ámbito de la seguridad ciudadana. "Esto es lo peor que le puede pasar a un territorio que se ha convertido en un territorio bloqueado", ha señalado.

El periodista ha puesto el foco en las dimensiones de la ciudad: "Ceuta tiene apenas 20 kilómetros cuadrados. Cualquier ayuntamiento pequeño de la Península". En este espacio, ha descrito, se está viviendo "24/7 una especie de 'reality' de Los Juegos del Hambre, si me permitís": "Una población que se ve asediada, unos inmigrantes que vienen en busca de futuro y una situación bloqueada".

Sobre el debate acerca del traslado de migrantes a la Península, Sanz ha apuntado tanto al PP y Vox como al Gobierno. "El PP y Vox se niegan a que vengan a la Península. Yo estoy convencido también de que el Gobierno tampoco quiere que vengan a la Península porque tiene miedo a Europa", ha afirmado.

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