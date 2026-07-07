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El honesto gesto de dos hombres tras coger unas cebollas de un mercado cerrado

En este vídeo viral recuperado para el Aruser@s Fresh, unos jóvenes acceden a un mercado fuera del horario de apertura para llevarse unas cebollas, aunque no sin antes pagar por ellas.

El honesto gesto de dos hombres tras coger unas cebollas de un mercado cerrado

La familia de Aruser@s está de vacaciones, pero el programa sigue recuperando algunos de los vídeos virales más comentados. En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo los chicos levantan la manta que protege los productos frescos, cogen unas cebollas y dejan el dinero en un rincón del puesto para que el trabajador lo encuentre más tarde.

Antes de marcharse, incluso muestran el billete a la cámara de seguridad instalada frente a la tienda, dejando constancia de que han abonado el importe pese a encontrarse el establecimiento cerrado. Las imágenes llaman la atención por el contraste entre la acción y el gesto de honestidad de los jóvenes.

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